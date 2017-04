KalPa haki toisen voittonsa välieräsarjassa JYPiä vastaan, mutta mitä ihmettä sekoili JYPin tähtihyökkääjä Michel Miklik törkeilemällä avauserässä?

Urheilu

Jyväskylä.

KalPa

Voittomaalin

JYP

JYPin tehopelaajan taklaukselle kovaa kritiikkiä: ”Älä lähde tekemään sellaisia hommia, mitä et osaa” 126

Kylmää vettä JYPin niskaan: Michel Miklik hukkasi huiman maalipaikan – KalPa kuittasi tylysti vastahyökkäyksestä 32