Helsingin IFK näytti Tampereella lauantaina kolmannessa välierässä, ettei se suostu poistumaan inhottuun pronssiotteluun suorin jaloin.



IFK esitteli niin vahvaa joukkuepelaamista, halua kamppailla, hallita kiekkoa ja luoda maalipaikkoja, että tuolla pelillä voisi voittaa mestaruuden. Mutta.



Tähän tuleekin se iso mutta. Parhaina menestysvuosinaan IFK:sta tiesi ja näki, että se kääntää erät ja pelit. Tällä kaudella niin ei ole käynyt.



Hyvää vieraspeliä on voinut seurata erittäin kehno kotipeli. Joskus on käynyt toisinkin päin.



Välieräsarjassa oli yksi suosikki ennen ensimmäistäkään ottelua tai maalia. Mikään ei ole muuttunut. Tappara on edelleen suursuosikki.



Lauantaisen vierasvoiton ansiosta IFK voi rakentaa tähän sarjaan jättiläismäisen latauksen, mutta se vaatii tason säilyttämistä.



IFK aloitti Tappara-sarjan kuin tokkurassa hiippaillen. Jos syy oli vain TPS-pelien paineiden purkautuminen, voi vielä olla paljon luvassa.



Jos syy piilee IFK:n tahdottomuudessa, sitten asialle on vähemmän tehtävissä.