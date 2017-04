Bottas pettyi sijoitukseensa – nosti silti Mercedeksen valmistajien MM-kärkeen

Urheilu

Shanghai.



Valtteri Bottaksen kuudes sija Kiinan Grand Prix -kisassa nosti mestaruuksia puolustavan Mercedeksen valmistajien MM-sarjan johtoon yhden pisteen erolla Ferrariin.



Mitään muuta positiivista Bottas ei sitten löytänytkään kisatuloksesta.



”Ihan oma virhe pilasi kisani. Yritin turva-autotilanteessa kaikkeni pitääkseni renkaat lämmössä. Olin aivan liian aggressiivinen, ja pyörähdin. Olen todella pahoillani tiimin puolesta niistä hukkaamistani MM-pisteistä”, Bottas sanoi.



Miten kuski ryhdistäytyy, kun tekee tuollaisen virheen?



”Kun on mokannut, se on sitten tehty, ja silloin yrittää vaan kaikkensa unohtaakseen sen. Tuntui, että automme oli nyt hyvä – sehän oli voittaja-auto – ja vauhti oli hyvä. Tuollaisia virheitä ei vaan saisi tapahtua.”



Bottas soimasi vain ja ainoastaan itseään.



”Voin vain katsoa peiliin, syyttää itseäni, ottaa opiksi ja tehdä ensi kerralla kaiken paremmin.”



Bottas pystyi ohituksiin, joilla sentään paikkasi hieman tilannetta.



”Vauhti tuntui edelleen hyvältä, ja tiesin pystyväni ohituksiin. Kierrokset vain loppuivat kesken.”



Bottas lähti saman tien illalla matkalle kohti Lähi-itää, missä kilpaillaan pääsiäisenä Bahrainissa.



”Onneksi seuraava kisa on niin äkkiä, ettei joudu miettimään tätä kovin kauan. Siellä olosuhteet ja rata ovat ihan erilaiset. Katsotaan sitten, miten auto siellä menee”, Bottas linjaili.



Kimi Räikkönen ajoi viime vuoden tavoin viidenneksi Kiinan kisassa. Ferrari pitkitti suomalaisveteraanin viimeistä renkaanvaihtoa liian pitkään, ja siten mahdollisuus haastaa edelle ehtineet Red Bullit ei onnistunut.



”Aina olisi enemmän tehtävissä. Tämä oli nyt tulos, minkä saimme. Tämä oli kaukana ihanteellisesta, mutta minkäs teet.”



”Moottorissa ei ollut pulmia. Meidän piti vaan saada asetukset oikein. Renkaat olivat hyvät uusina, mutta ne menivät äkkiä. Sen jälkeen siitä tulikin sitten pelkkää ajelua”, Räikkönen setvi.



Bahrainissa Räikkönen on tottunut menestymään. Siellä suomalaiskuskilla on yhteensä kahdeksan palkintosijoitusta – eli enemmän kuin kellään toisella.



Kiinan Grand Prix



56 kierrosta / 305,066 km



1. Lewis Hamilton Mercedes 1.37.36,158



2. Sebastian Vettel Ferrari –6,250 sekuntia 3. Max Verstappen Red Bull –45,192 4. Daniel Ricciardo Red Bull –46,035 5. Kimi Räikkönen Ferrari –48,076 6. Valtteri Bottas Mercedes –48,808 7. Carlos Sainz Jr Toro Rosso –72,893 8. Kevin Magnussen Haas –1 kieros 9. Sergio Perez Force India –1 kierros 10. Esteban Ocon Force India –1 kierros 11. Romain Grosjean Haas –1 kierros 12. Nico Hülkenberg Renault –1 kierros 13. Jolyon Palmer Renault –1 kierros 14. Felipe Massa Williams –1 kierros 15. Marcus Ericsson Sauber –1 kierros



Keskeyttäneet:



Fernando Alonso McLaren 33 kierrosta, Daniil Kvjat Toro Rosso 18 kierrosta, Stoffel Vandoorne McLaren 17 kierrosta, Antonio Giovinazzi Sauber 3 kierrosta, Lance Stroll Williams 0 kierrosta.



Rangaistukset:



Nico Hülkenberg Renault 5 sekuntia + 2 rangaistuspistettä - ohitus virtuaalisen turva-auton takana, Nico Hülkenberg Renault 10 sekuntia + 2 rangaistuspistettä - ohitus turva-auton takana, Daniel Ricciardo Red Bull ja Sergio Perez Force India varoitukset – myöhästyivät kansallislaulutilaisuudesta



Nopein kierros:



Lewis Hamilton Mercedes 1.35,378 (keskinopeus 205,745 km/t) - kierros 44



MM-pisteet, kuljettajat:



1. Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel 43 3. Max Verstappen 25 4. Valtteri Bottas 23 5. Kimi Räikkönen 22 6. Daniel Ricciardo 12 7. Carlos Sainz Jr 10 8. Felipe Massa 8 9. Sergio Perez 8 10. Kevin Magnussen 4 11. Daniil Kvjat 2 12. Esteban Ocon 2



MM-pisteet, valmistajat:



1. Mercedes 66



2. Ferrari 65



3. Red Bull-TAG Heuer 37



4. Toro Rosso-Renault 14



5. Force India-Mercedes 10



6. Williams-Mercedes 8



7. Haas-Ferrari 4