Erdogan haluaa vuoden 2026 talviolympialaiset Turkkiin

Presidentti Tayyip Erdogan ilmoitti keskiviikkona AFP:n mukaan, että Turkki on valmis hakemaan vuoden 2026 talviolympialaisia.



Hakemus on ajankohtainen, sillä Kansainvälinen olympiakomitea KOK päättää 2026 kisoista vuonna 2019. Hakemuksen valmistelu on kahden vuoden prosessi.



Erdoganin mukaan päähakijana on Erzurumin kaupunki Turkin itäosassa. Turkissa. Myös sen naapurikaupungeissa Erzincanissa ja Karsinissa voidaan järjestää olympialajeja.



Erzurum sijaitsee 1 900 metrin korkeudessa meren pinnasta, ja se on Turkin hiihtokeskus.



Kaupunki isännöi Nuorten talviolympialaiset tänä talvena. Kisoja varten Erzurumiin rakenettiin muun muassa täysin nykyaikaiset ja uudenmalliset hyppyrimäet.



Muita mahdollisia hakijoita ovat Calgary, Tukholma, Salt Lake City, Innbruck ja Sveitsin Sion.



Istanbul on hakenut aiemmin kaksi kertaa kesäolympialaisia.