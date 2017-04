Entinen raskaan sarjan mestari Tyson Fury sai nenilleen kirjoitusvirheiden sävyttämässä Twitter-kuittailussa

Urheilu

Nyrkkeilyn

Typical @Tyson_Furyhttps://twitter.com/Tyson_Fury always tlking BS around fight time. Same offer as lst time. X2 ringside tickets dn't bring a plus 1 it's for ur fat ass🙃 https://t.co/pdExyUQTbdhttps://t.co/pdExyUQTbd — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 18. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/anthonyfjoshua/status/854341629527949314

Nyrkkeilijöiden

Shut up & give me a date when you'll b back! YOU'RE the only reason we haven't had a fight yet! b about what u say. I ain't going know where https://t.co/fgM70skdblhttps://t.co/fgM70skdbl — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 18. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/anthonyfjoshua/status/854358836999749632

After grandad 👴 bitchko deals with flex 💪 the old gypsy king 👑 will have to pick up all the pieces again, I'm the greatest ever, Alltime — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 18. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/Tyson_Fury/status/854358841613529088