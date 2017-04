Bostonin maratonin voittajan uurteiset reisilikset hämmästyttävät: ”En ole nähnyt koskaan mitään vastaavaa”

Urheilu

Kenialainen

Left to right: Kipchoge, Kirui, Fiz, bodybuilder. Not 100% sure the body builder shows the same thing, but interesting anatomically! #musclehttps://twitter.com/hashtag/muscle?src=hash pic.twitter.com/9WvzzGeXMphttps://t.co/9WvzzGeXMp — Ross Tucker (@Scienceofsport) 18. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/Scienceofsport/status/854245851849527296

Man, look at that striated right quad muscle on #BostonMarathonhttps://twitter.com/hashtag/BostonMarathon?src=hash champion Geoffrey Kirui going up Heartbreak Hill

(Photo @NotAfraid2Failhttps://twitter.com/NotAfraid2Fail) pic.twitter.com/AJdonKe7c9https://t.co/AJdonKe7c9 — Chris Chavez (@ChrisChavez) 17. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/ChrisChavez/status/854116732881047552

@DrRichardHansenhttps://twitter.com/DrRichardHansen Not a doping or suspicious thing. David Epstein & I casually chatted about this b4 and it's probably low subcutaneous fat across his quad. — Chris Chavez (@ChrisChavez) 17. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/ChrisChavez/status/854121594284908547

Aiemmin

http://ftw.usatoday.com/2017/04/the-boston-marathon-winner-geoffrey-kirui-pictures