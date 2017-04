Jalkapallofanien välien selvittely sai synkän lopun Portugalissa – italialaismies kuoli yliajossa

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Italialaismies kuoli yliajossa lauantain vastaisena yönä Lissabonissa Portugalissa. Auto pakeni turmapaikalta.



Yliajoa edelsi kahden lissabonilaisjoukkueen kannattajien välien selvittely, uutistoimisto AFP kertoo. Sporting Lissabonin ja Benfican välinen ottelu pelataan tänään lauantaina.



”Uhri oli 44-vuotias, ja auto osui häneen liikenneympyrässä lähellä Benfican stadionia. Häntä ei ollut mahdollista pelastaa. Kuljettaja pakeni”, poliisi kertoi AFP:lle.



Italiaismies on tunnistettu italialaisen jalkapallojoukkueen Fiorentinan kovan linjan kannattajaryhmän jäseneksi. Fiorentinan ja Sportingin kannattajilla on läheiset suhteet, ja he käyvät toistensa otteluissa.



Poliisin mukaan yliajan uskotaan olevan Benfican kannattaja. Tutkijat pohtivat, käsitelläänkö tapausta järjestettynä tehtynä henkirikoksena.



Molemmat seurat ovat pahoitelleet tapausta verkkosivuillaan.