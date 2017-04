Urheilu

Jyväskylän liiga-avaus näytti karulla tavalla, että jalkapallon olosuhteet Jyväskylässä ovat auttamattomasti vanhentuneet. Kun JJK palasi liigaan, voisi kuvitella, että kaupunki tukisi jalkapallon olosuhteiden kehittymistä.



Ei siltä näytä, sillä Harjun stadion säilynee pitkälle tulevaisuuteen yleisurheilustadionina. Noin miljoona euroa maksavassa remontissa kaupunki panee stadionia kesällä kuntoon vuoden 2018 Kalevan kisoja varten. Remontti ajaa JJK:n evakkoon kuukaudeksi ja pelaamaan Vaajakoskelle pari kotiottelua.



Toisaalla kaupungilla on vireillä valtava Hippos-hanke, johon kaupunki on valmis panemaan noin 30 miljoonaa euroa rakentamiseen ja 40–50 miljoonaa euroa käyttökustannusten tukemiseen kymmenen vuoden aikana.



Jalkapallo on hankkeessa lähinnä sivuviitteenä, kun hankkeen ohessa rakentuisi jalkapallohalli.



Harjun stadionin olosuhteet ovat nyt suoraan 50-luvulta. Pittoreski paikka, mutta suoraan menneisyydestä.



Nähdyillä olosuhteilla JJK:n paikka ei ole Veikkausliigassa. Kysymys kuuluu, haluaako Jyväskylä olla futiskaupunki?