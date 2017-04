Lontoon maratonilla nähtiin hieno osoitus urheiluhengestä: ”Autan mieluummin jotakuta, kuin juoksen muutaman sekunnin paremman ajan”

Urheilu

Sunnuntaina

Rees

👏 This is incredible! Swansea Harrier Matthew Rees helps a struggling runner cross the line at the #LondonMarathonhttps://twitter.com/hashtag/LondonMarathon?src=hash pic.twitter.com/Fg83sBfpoohttps://t.co/Fg83sBfpoo — BBC Wales News (@BBCWalesNews) 23. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/BBCWalesNews/status/856117554275770369

No.1574 Swansea Harriers - Matthew Rees .. you're a hero for stopping for that guy in trouble when so many ran past #LondonMarathonhttps://twitter.com/hashtag/LondonMarathon?src=hash — BoudicaRuns (@BoudicaRuns) 23. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/BoudicaRuns/status/856113437776236544