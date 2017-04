Urheilu

Vapaaottelumaailmassa

DEEP JEWELS 16: 12-year-old MoMo set to make MMA debut against 24-year-old Momoko Yamazaki https://t.co/z6CWFJroZXhttps://t.co/z6CWFJroZX pic.twitter.com/D8wJdvkumuhttps://t.co/D8wJdvkumu — Women's MMA Rankings (@WMMARankings) 23. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/WMMARankings/status/856227941809876994

Ottelu

omfg I have such a big problem with this!!!!!!! I don't even want kids taking blows to the head in practice until they are over 13. https://t.co/Rw2QKm3sAZhttps://t.co/Rw2QKm3sAZ — Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 24. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/Roxyfighter/status/856366384103673856

@Roxyfighterhttps://twitter.com/Roxyfighter how is this even allowed by a commission. I disagree with this 100% — Sarah Kaufman (@mmasarah) 24. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/mmasarah/status/856627784076075008

@Roxyfighterhttps://twitter.com/Roxyfighter That shouldn't be legal unless its a joke — Gerald Harris (@GHurricane) 24. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/GHurricane/status/856467595784052737