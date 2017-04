Urheilu

Media-konserni Sanoma ei jatka Suomen suurimman urheilusarjan jääkiekkoliigan mediasopimusta vuonna 2018 päättyvän sopimuskauden jälkeen.



Sanomalla ja Nelonen Medialla on ollut yksinoikeus kaikkien Liiga-pelien televisiointiin vuodesta 2013. Sanomalla oli optio-oikeus jatkosopimukseen, mutta konserni ei halua käyttää mahdollisuuttaan.



Syynä on Liiga-kiekon hinta korkea hinta verrattuna odotettavissa oleviin tuloihin.



Jääkiekkoliigaa näyttää Nelosen Ruutu+-palvelu. Jatkossa Sanoma siirtää panostuksiaan erityisesti kotimaiseen viihteeseen.



”Päätimme jättää option sopimuksen jatkamisesta käyttämättä. Sopimus ei uusilla ehdoilla olisi ollut liiketoiminnallisesti kannattava. Meillä on Liigan mediatuotteen kaupallistamiseen markkinan paras asiantuntemus, ja oikealla hinnalla olisimme pitäneet Liigan sisältövalikoimassamme”, Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso sanoo.



Nelonen Media näyttää vielä ensi kauden 2017–2018 kaikki Liiga-pelit kuten aikaisemminkin.



”Liigasta luopuminen oli meille strateginen päätös. Se antaa Nelonen Medialle lisää taloudellista liikkumatilaa ja parantaa mahdollisuuksiamme investoida erityisesti kotimaiseen viihteeseen. Tavoitteenamme on kiihdyttää merkittävästi kasvua sekä Ruudussa että televisiokanavilla”, Laakso painottaa.



Sanomien päätös luopua Liigan mediaoikeuksista ei ollut yllätys, sillä ne ovat käyneet konsernille kalliiksi. Jääkiekkoliigan tv-oikeudet ovat käyneet Sanomille kalliiksi. Arvioiden mukaan Sanoma on maksanut SM-liigan seuroille tv-oikeuksista pitkästi yli 10 miljoonaa euroa kaudessa.



Lähetysten tuotantokustannukset ovat olleet vuositasolle melkein samaa luokkaa.