Autourheilu Villa Carlos Paz: MM-sarjan kilpailu 5/13, Argentiinan ralli:



Tilanne 6/18 ek:n jälkeen: 1) Elfyn Evans Britannia, Ford 56.00,0, 2) Mads Östberg Norja, Ford jäljessä 47,6 sekuntia, 3) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –53,9, 4) Sebastien Ogier Ranska, Ford –58,2, 5) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –58,9, 6) Ott Tänak Viro, Ford –59,1, 7) Lorenzo Bertelli Italia, Ford –2.58,2, 8) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –3.41,4, 9) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –4.10,1, 10) Pontus Tidemand Ruotsi, Skoda –4.19,1.







Dani Sordo Espanja, Hyundai törmäsi kiveen 3. ek:lla. Kris Meeke Britannia, Citroen ajoi ulos 4. ek:lla.



Futsal Futsal-liiga:



2/5 loppuottelu: KaDy–Sievi FS 0–2 (0–2). Voitot 1–1.



Jalkapallo Liiga



SJK–HIFK 3–3 (0–1)



29. Pekka Sihvola 0–1, 52. Sihvola 0–2, 68. Facundo Guichon Sisto 1–2, 79. Sihvola 1–3, 90+2. Aristote Mboma 2–3, 90+4. Billy Ions 3–3.



Erotuomari: Kalle Mäkinen.



Yleisöä: 2433.







SJK: Mikhel Aksalu (kapt.), Richard Dorman, Marcos Vales Gonzales, Diego Bardanca Florez (61. Facundo Guichon Sisto), Jose Anton Samper, Matti Klinga, Tomas Hradecky, Johannes Laaksonen (81. Obed Malolo), Billy Ions, Anatole Abang (var) (61. Aristote Mboma), Erfan Zeneli.







HIFK: Tomi Maanoja (var), Tommi Vesala, Kim Raimi (var), Jukka Halme, Jani Bäckman, Matias Hänninen, Esa Terävä (84. Aleksi Ristola), Fredrik Lassas (68. Nnaemeka Anayamele), Xhevdet Gela, Mika Väyrynen (kapt.) (76. Juho Mäkelä), Pekka Sihvola.







HJK431013–210IFK Mariehamn31207–45FC Lahti31204–35SJK51229–105Inter31118–54PS Kemi21103–14KuPS31114–54Ilves31113–44VPS41127–124HIFK40314–53RoPS31026–103JJK30123–101

Golf Peking. Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,7 miljoonaa euroa:



Tilanne 2. kierroksen jälkeen:



130 (14 alle par): Pablo Larrazabal Espanja 64+66, 133 (–11): Dylan Frittelli Etelä-Afrikka 70+63, Alexander Levy Ranska 63+70, 134 (–10): Soomin Lee Etelä-Korea 69+65, 136 (–8): George Coetzee Etelä-Afrikka 67+69, Thomas Detry Saksa 70+66, . . .140 (–4): Mikko Ilonen Suomi 70+70 (27:s), 145 (+1): Janne Kaske Suomi 71+74 (85:s), 147 (+3): Mikko Korhonen Suomi 74+73 (104:s). Ilonen selviytyi jatkoon, Kaske ja Korhonen karsiutuivat.



Koripallo Miesten Korisliiga



7/7 välierä: Salon Vilpas–Kauhajoen Karhu 79–66 (41–25)



Vilpas loppuotteluihin Katajaa vastaan voitoin 4–3.



Loppuottelut alkavat 2. toukokuuta Salosta.



Käsipallo Miesten SM-liiga. 2/2 pronssiottelu:



GrIFK–Siuntio 29–23 (17–11)



GrIFK voitti pronssia kahden ottelun yhteistuloksella 54–50.



Salibandy Olomouc, Tshekki. Naisten EFT-turnaus, 1. päivä:



Ruotsi–Suomi 8–3 (0–0, 5–2, 3–1)



Turku. Miesten EFT-turnaus, 2. päivä:



Ruotsi–Tshekki 10–3 (3–1, 3–0, 4–2)



Sveitsi–Suomi 0–6 (0–0, 0–3, 0–3)







Suomi220014–16Ruotsi 220016–86Sveitsi20025–120Tshekki20024–180Jäljellä olevat ottelut: 29.4. Tshekki–Sveitsi, Suomi–Ruotsi.



Squash Helsinki/Espoo. EM-joukkuekilpailut:



Miesten 1. divisioona:



Sijat 5–8: Espanja–Tshekki 3–1, Suomi–Sveitsi 2–2, Sveitsi parempi yhden voitetun pisteen erolla.



Suomen ottelut:



Kristian Rautiainen Su–Benjamin Fischer Sv 3–2 (11–9, 9–11, 14–12, 9–11, 11–9), Olli Tuominen Su–Nicolas Müller Sv 2–3 (7–11, 2–11, 11–7, 11–6, 7–11), Henrik Mustonen Su–Dimitri Steinmann Sv 0–3 (5–11, 10–12, 9–11), Jami Äijänen Su–Patrick Miescher Sv 3–0 (11–7, 11–2, 11–9).



Seuraavat ottelut: 29.4. Espanja–Suomi, Sveitsi–Tshekki. Suomen pitää voittaa Espanja säilyäkseen 1. divisioonassa.



Naisten 2. divisioona:



Sijat 5–6: Suomi–Irlanti 2–0.



Suomen ottelut:



Riina Koskinen S–Ciara Moloney I 3–0 (11–3, 11–3, 11–6), Emilia Soini S–Sophie O'Rourke I 3–2 (11–7, 11–3, 3–11, 3–11, 11–9).



Suomi sijoittui 2. divisioonassa viidenneksi.



