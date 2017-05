Leijonien MM-joukkue valittu – Marjamäen ryhmässä seitsemän NHL-pelaajaa

Urheilu

Suomen joukkue perjantaina käynnistyviin jääkiekon MM-kisoihin on nimetty.



”Meillä on sitoutunut Leijona-joukkue kasassa. Joukkueesta löytyy paljon kokemusta, mutta myös seitsemän MM-kisadebytanttia. Silmiinpistävä piirre on, että joukkueessa on 11 sellaista pelaajaa, jotka ovat olleet MM-leirityksen alusta asti mukana. Uskon, että se tulee olemaan meidän joukkueen vahvuus,” päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi ensimmäistä MM-kisajoukkuettaan tiedotteessa.



”Suurin osa pelaajista on jo MM-leirityksessä ymmärtänyt mikä on meidän tyyli ja tapa toimia. Sitä kautta jokapäiväinen kehittymisenhalu varmasti paistaa meidän joukkueesta.”



MM-valinnat tehtiin heti Tshekin EHT-turnauksen jälkeen, mutta prosessi ja matka kohti MM-kisoja alkoivat jo syksyllä.



”Kolme Euro Hockey Tourin turnausta ja nyt neljän viikon leiritys ja tietysti pelaajien otteet omissa seuroissaan. Tietenkin viimeiset valinnat kiteytyivät tähän viikonloppuun ja nyt on lopullinen ryhmä kasassa.”







Suomen joukkueessa on seitsemän NHL-pelaajaa.



Suomen joukkue miesten MM-kisoissa



Maalivahdit: Korpisalo Joonas (Columbus Blue Jackets)*, Ortio Joni (Skellefteå AIK), Säteri Harri (HK Vitjaz)*



Puolustajat: Hietanen Juuso (Dynamo Moskova), Honka Julius (Dallas Stars)*, Jaakola Topi (Jokerit), Järvinen Joonas (Kunlun Redstar), Kukkonen Lasse (Kärpät), Lajunen Ville (Jokerit), Lehtonen Mikko (HV 71)*, Ohtamaa Atte (Ak Bars Kazan)



Hyökkääjät: Aaltonen Juhamatti (IFK), Aaltonen Miro (HK Vitjaz)*, Aho Sebastian (Carolina Hurricanes), Filppula Valtteri (Philadelphia Flyers), Hännikäinen Markus (Columbus Blue Jackets)*, Kemppainen Joonas (Sibir Novosibirsk), Lajunen Jani (Tappara), Osala Oskar (Metallurg Magnitogorsk), Pihlström Antti (Jokerit), Puljujärvi Jesse (Edmonton Oilers)*, Pyörälä Mika (Kärpät), Rantanen Mikko (Colorado Avalanche), Sallinen Tomi (Kunlun Redstar), Savinainen Veli-Matti (Tappara)



Päävalmentaja: Lauri Marjamäki



*= miesten MM-kisojen ensikertalainen