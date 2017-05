Isaiah Thomas ei näytä koripalloilijalta, mutta ulkonäkö pettää – ”Minulla on vielä paljon näytettävää maailmalle”

Urheilu

Koripallo on pitkien ihmisten peli. Niinpä ei ole yllättävää, että 175-senttinen Isaiah Thomas on aina NBA-parketille astuessaan kentän pienin pelaaja. Yllättävää on se, että hyvin usein Thomas on kentän paras.



Nopeus, taito, luovuus, sisu – näillä ominaisuuksilla Thomas korvaa sen, minkä pituudessa menettää. Olisi kuitenkin väärin väittää Thomasin ylittäneen urallaan häneen kohdistetut odotukset. Väärin, koska odotuksia oli ani harvalla.



Sacramento Kings valitsi Thomasin vuoden 2011 NBA-draftissa numerolla 60 – siis koko varaustilaisuuden viimeisenä pelaajana. Muutaman Sacramentossa vietetyn vuoden jälkeen Thomas kaupattiin Phoenix Sunsin riveihin.



Ura Phoenixissa jäi 46 ottelun mittaiseksi, ja Thomasista näytti tulevan yksi lukuisista koripallokiertolaisista, jotka eivät koskaan onnistu löytämään paikkaansa auringossa.



Toisin kävi. Thomas päätyi Bostoniin, jossa hänestä on kehittynyt yksi NBA:n pelätyimmistä korintekijöistä. Hän tilastoi tällä kaudella runkosarjassa 29 pistettä ja kuusi koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden ja auttoi Celticsin itäisen konferenssin ykköseksi.



28-vuotias Thomas on valittu kaksi kertaa peräkkäin liigan tähdistöotteluun. Vertailun vuoksi: moni hänen edellään varatuista 59 pelaajasta ei ole koskaan astunutkaan NBA-parketille.



”Tehtäväni on saada ihmiset syömään sanansa”, Thomas sanoi SLAM-koripallolehden haastattelussa huhtikuussa.



”En ole vielä siellä, minne haluan päätyä. Olen matkalla oikeaan suuntaan, mutta tunnen, että minulla on vielä paljon näytettävää maailmalle.”



Kun Boston aloitti pudotuspelitaipaleensa 16. huhtikuuta Chicago Bullsia vastaan, Isaiah Thomas oli murheen murtama.



Thomasin pikkusisko Chyna oli kuollut auto-onnettomuudessa vain päivää aikaisemmin. Isoveli halusi pelata surusta huolimatta, ehkä hakeakseen lohtua koripallokentältä.



Hetkeä ennen ensimmäisen pudotuspelikamppailun alkua tv-kamerat kuvasivat vaihtopenkillä nyyhkyttävää Thomasia. Kamera zoomasi lähikuvaan tähden kengistä, joihin hän oli kirjoittanut siskonsa nimen.



Itkusta turvonnein silmin pelannut Thomas aloitti ottelun vahvasti, ja kotiyleisö eli raivoisasti hänen tukenaan. Thomas ei kuitenkaan onnistunut kantamaan joukkuettaan voittoon.



Sarja näytti jo kääntyvän Chicagon hyväksi, kunnes ennakkosuosikki Boston ryhdistäytyi ja voitti seuraavat neljä peliä. Thomas oli ottelusarjan aikana joukkueensa paras pistemies.



Thomasin pelaaminen oli epävarmaa myös pudotuspelien toisen kierroksen avausottelussa Washington Wizardsia vastaan. Edellisenä päivänä hän oli puhunut siskonsa hautajaisissa toisella puolella maata.



Kentällä Thomas oli kuitenkin oma väkkärä itsensä ja auttoi Bostonin voittoon nakuttamalla 33 pistettä. Tahti jatkui toisessa ottelussa viime tiistaina, kun Thomas heitti huimat 53 pistettä Bostonin voittaessa jatkoajalla.



”Tänään olisi ollut siskoni syntymäpäivä, hän olisi täyttänyt 23 vuotta. Kaikki mitä nyt teen, teen hänen vuokseen”, Thomas sanoi haastattelussa toisen pelin jälkeen.



NBA:n pienimmän pelaajan suurimpana haaveena lieneekin kunnioittaa siskonsa muistoa ja kantaa Celtics aina mestariksi asti.



Lähteet: SLAM, ESPN