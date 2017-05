Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko aikovat hakea yhdessä MM-jalkapallon kisaisännäksi – FIFA käsittelee asiaa tiistaina

Urheilu

Jalkapallon MM-kisat saatetaan pelata vuonna 2026 kolmessa maassa. Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon yhteistä alustavaa hakemusta käsitellään tiistaina Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan sääntövaliokunnan kokouksessa Bahrainissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan hakemus saa tukea valiokunnalta.



Kilpailevaa hakemusta ei tällä hetkellä ole vuoden 2026 MM-kisoihin, mutta Marokon arvellaan olevan myös kiinnostunut kisaisännyydestä. Kolmikko aikoo tehdä virallisen hakemuksen ensi vuonna.



Torstaina kokoontuu myös Fifan kongressi, jossa asia tulee myös esille, mutta sääntövaliokunnan kantaa pidetään hakemuksen kannalta tärkeänä.



Vuoden 2026 turnaus on tarkoitus laajentua 48 maan turnaukseksi. Pohjois-Amerikan ajatuksena on pelata Yhdysvalloissa 60 ottelua sekä Kanadassa ja Meksikossa molemmissa 10 alkuvaiheen ottelua.



Fifan piti alunperin päättää vuoden 2026 kisaisännyydestä toukokuussa 2017, mutta Venäjän (2018) ja Qatarin (2022) MM-kisaisännyyksiin liittyvien korruptioepäilyjen vuoksi prosessia lykättiin. Ensin päätös suunniteltiin tehtävän vasta vuonna 2020, mutta nyt se on aikaistettu ensi vuoteen.