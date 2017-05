HJK kokee jääneensä vieraspelimatkoihin liittyvän keskustelun ulkopuolelle – Klubipääty ei enää hyväksy väkivaltaa syyllistyneitä vierasotteluihin

Urheilu

Veikkausliigassa pelaava HJK on julkaissut kannanoton liittyen lauantain VPS-otteluun liittyviin tapahtumiin. HJK:n fanibussissa oli Ahvenmaalla joukkotappeluun osallistuneita, ja poliisi käännytti bussin takaisin Helsinkiin.



HJK kertoo ottaneensa yhteyttä kaikkiin lauantain tapahtumien osapuoliin. HJK ilmoittaa, että se seurana vaatii jatkossa päästä mukaan kannattajamatkojen järjestäjien, ottelun järjestävän seuran ja viranomaisten väliseen keskusteluun. HJK toivoo myös, että faktatiedot vieraspelimatkojen tapahtumista annetaan jatkossa myös seuralle.



HJK toteaa, että se ei päästä kotiotteluihinsa vieraspeleissä häiriöihin syyllistyneitä.



Kannanotossaan HJK tuomitsee kaiken väkivallan ja jalkapallo-otteluiden ympärille pesiytyneen häiriökäyttäytymisen. Myös HJK:n kannattajien itsenäinen Klubipääty on lauantain tapahtumien jälkeen tuominnut kannanotossaan väkivallan eivätkä hyväksy sellaiseen syyllistynyttä jatkossa vieraspelimatkalleen.



HJK julkisti myös viiden kohdan toimenpiteet, jotka on sovittu kannattajien, viranomaisten, Palloliiton edustajien ja seuran välillä:



1. HJK:n kotiotteluiden sääntöjä noudatetaan jatkossakin kirjaimellisesti.



2. HJK:n kannattajat ovat vieraspelienkin osalta luvanneet tiukentaa sisäistä kuriaan ja tehdä tiukemmat sisäiset säännöt vieraspeleihin.



3. HJK:n vieraspelimatkoihin liitettävät, väkivaltaisuudesta tai muusta laittomasta toiminnasta tuomitut henkilöt eivät tule pääsemään HJK:n kotipeleihinkään.



4. Kaikki osapuolet sitoutuvat ennaltaehkäisevään keskusteluun ja yhteistyöhön.



5. HJK tulee seurana lisäämään toimenpiteitä hyvän kannattajakulttuurin edistämiseksi ja kannattajiensa tukemiseksi.