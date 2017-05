Sinivalkoista keppijumppaa, sähkömiekkailua ja asahia – Unelmien liikuntapäivä tarjoaa pop up -treeniä ympäri Suomea

Urheilu

Liikuntatärppejä pääkaupunkiseudulla: VR järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa matkustajille junajumppaa muutamissa pääradan aamu- ja iltapäiväjunissa. Sähkömiekkailua. Espoon miekkailijat järjestävät sähkömiekkailua Tuulimäen väestösuojassa. Kello 17.30-19 perheet, lapset ja 6–15-vuotiaat. Kello 19–20.30 yli 16-vuotiaat, aikuiset ja pyörätuolimiekkailijat. Osoite: Itätuulenkuja 9, Helsinki. Pyöräilevä työmatkabussi. Helsingin Polkupyöräilijät Ry järjestää keskiviikkoaamuna pyöräilevän työmatkabussin pääradan varren pyörätietä pitkin keskustaan. Matka kuljetaan bussin tavoin ennalta sovitun reitin ja aikataulun mukaan. Lähtö kello 8.00 Savelasta Vantaanjoen ylittävältä pyörätiesillalta; 8.05 Oulunkylän asema, Maaherrantie; 8.10 Käpylän asema; 8.20 Ratapihantie, Pasilan asematunnelin pääty. Sieltä matka jatkuu Ruoholahteen. Kehonhuoltoa Espoossa. Espoon liikuntapalvelut järjestää rauhallisen hyvänolon tunnin, jossa huolletaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Kello 9–9.45 Warrior Arenalla osoitteessa Maantienpelto 1, Espoo. Höntsäpesäpalloa Ylästön koululla kello 20–21. Osoite Ollaksentie 29 B, Vantaa. Asahia puistossa. Kalliolan setlementin järjestämässä tapahtumassa pääsee kokeilemaan suomalaista terveysliikunta asahia. Kello 14–15 Lenininpuistossa Vesilinnankadulla Helsingissä. Kaikki tapahtumat löytyvät osoitteesta www.unelmienliikuntapäivä.fi http://www.unelmienliikuntap%C3%A4iv%C3%A4.fi Kehonhuoltoa Espoossa. Espoon liikuntapalvelut järjestää rauhallisen hyvänolon tunnin, jossa huolletaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Kello 9–9.45 Warrior Arenalla osoitteessa Maantienpelto 1, Espoo.Höntsäpesäpalloa Ylästön koululla kello 20–21. Osoite Ollaksentie 29 B, Vantaa.Asahia puistossa. Kalliolan setlementin järjestämässä tapahtumassa pääsee kokeilemaan suomalaista terveysliikunta asahia. Kello 14–15 Lenininpuistossa Vesilinnankadulla Helsingissä.