Leijonien ensimmäinen pakkovoitto irtosi vaikeasti, kaksi vielä jäljellä – Norja ja Sveitsi voivat päättää Suomen kisat alkulohkoon

Suomi otti jääkiekon MM-kisoissa alkusarjan toisen voittonsa keskiviikkona, kun Slovenia kaatui vaikeuksien jälkeen maalein 5–2.



Voitto nosti Leijonat B-lohkon kolmanneksi seitsemällä pisteellä, mutta puolivälieräpaikka on kaikkea muuta kuin selvä.



Suomi kohtaa lauantaina Sveitsin, sunnuntaina Norjan ja tiistaina alkulohkon päätösottelussa Kanadan. Näistä otteluista Leijonat tarvitsevat suurella todennäköisyydellä kaksi voittoa, jotta jatkopaikka varmistuisi.



Sveitsi kohtaa Suomen lisäksi Kanadan ja Tšekin, eli ilman Suomi-ottelua pisteet jäänevät yhdeksään.



Norja kohtaa saman kolmikon lisäksi päätösottelussa neljä tappiota kokeneen Valko-Venäjän, joten pisteet ilman Suomi-kamppailua ovat todennäköisesti niin ikään yhdeksän.



Jos Suomi häviää Sveitsille tai Norjalle, jää Leijonat jommankumman taakse, koska pistemäärä ilman Kanada-ottelua ei nouse yli 11:n.



Tšekki on aloittanut turnauksen Suomen tapaan takkuillen. Sillä on kuitenkin helpohko loppuohjelma, joten joukkue hoitanee itsensä jatkoon.



Lohkon jokeri on toistaiseksi ollut isäntämaa Ranska, jolla on kolmen ottelun jälkeen koossa viisi pistettä. Sillä on kuitenkin jäljellä ottelut kahta nollakerholaista Sloveniaa ja Valko-Venäjää vastaan.



Näin ollen Ranska voi hyvin nousta 11 pisteeseen, mikä riittäisi pitämään tasapisteissä Suomen takana, koska keskinäinen ottelu päättyi ikimuistoisiin 5–1-murskalukemiin.



Toki Suomella on jäljellä päätösottelu Kanadaa vastaan, mutta nähdyn perusteella on vaikea kuvitella, että puhtaalla pelillä etenevä NHL-ryhmä kompuroisi, vaikka ottelussa panosta ei olisikaan.