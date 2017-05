18-vuotias yhdysvaltalaisteini paineli puolimaratonin mainioon aikaan Crocseissa – koko kymmenlapsinen perhe juoksee muovitossuissa: ”Ostamme aina halvimmat”

Yhdysvaltalainen

Benjamin Pachev, from Orem UT., wore @crocshttps://twitter.com/Crocs Crocs to run the @500Festivalhttps://twitter.com/500Festival OneAmerican #IndyMinihttps://twitter.com/hashtag/IndyMini?src=hash in a time of 1:11:53, 16th place. @indystarhttps://twitter.com/indystar pic.twitter.com/3KrGlwelB1https://t.co/3KrGlwelB1

https://twitter.com/MattKryger/status/861141737603031041