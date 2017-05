Haluatko mennä katsomaan Mestareiden liigan finaalin? Lipuista pyydetään tuhansia euroja

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallon seurajoukkueiden loppuotteluihin saa maksaa melkoisia summia, jos vielä aikoo ostaa lipun. Mestareiden liigan finaalin lipuista pyydetään vähintään 1 300 euroa ja Eurooppa-liigan finaalinkin vähintään 750 euroa.



Mestareiden liigan finaali Real Madrid–Juventus pelataan 3. kesäkuuta Cardiffissa Walesissa. Stadionille mahtuu tähän otteluun 66 000 katsojaa. Eurooppa-liigan finaali Ajax–Manchester United pelataan Tukholman Friends-areenalla, jonne mahtuu 50 000 katsojaa.



Lippujen yleinen myynti on päättynyt jo maaliskuussa. Tosin esimerkiksi Mestareiden liigan finaaliin liikeni vain 3 000 lippua jalkapallon kannattajille. Lisäksi iso osa lipuista menee sponsoreille, jalkapalloliittojen väelle, medialle ja muille yhteistyökumppaneille.



Jos nyt aikoo hankkia lipun tai lippuja loppuotteluihin, tavalliselle jalkapallon kannattajalle ainoa väylä on verkossa operoivat lippujen välittäjät. Täydellisiä takeita ei siis ole, että lipun oikeasti saa, vaikka sellaisen nyt verkkokaupasta hankkisikin. Kannattaa ennen ostopäästöstä esimerkiksi googlata, onko välittäjästä muilla ollut kokemuksia.



Mitä lipuista pyydetään? Mestareiden liigan lipusta joutuu pulittamaan vähintään 1 300 euroa. Siis vähintään. Parhaimmille paikoille päästäkseen voi joutua maksamaan huomattavasti enemmän – korkeimmat pyynnöt ovat yli 5 000 euroa.



Eurooppa-liigan finaaliin on tarjolla hieman edullisempia lippuja, mutta lähelle tuhatta euroa nekin hinnat ovat kohonneet. Yleinen hintataso on tällä hetkellä 750–1 000 euroa.



Lipuista osa on varattu myös finaalijoukkueiden kannattajille ja seurat myyvät ne lähinnä kausikorttilaisille. Manchester Unitedin kannattajat ovat käärmeissään, sillä korkeintaan 9 500 lippua on tulossa molemmille Eurooppa-liigan finaalin joukkueiden kannattajille. Määrä on ennätyksellisen pieni, sillä vielä viime kaudella Eurooppa-liigan finaaliin selviytyneiden joukkueiden kannattajille oli 10 236 lippua – ja ottelu pelattiin pienemmällä, 35 000 katsojaa vetävällä stadionilla.



Tästäkin johtuen monet Manchester Unitedin kannattajat ostivat lippuja maaliskuussa, kun finaalin lippuja oli yleisessä myynnissä niin sanotuille neutraaleille paikoille. Tuolloin ei vielä ollut tiedossa, pääseekö United loppuotteluun.



Euroopan jalkapalloliitto Uefa on esittänyt vahvan toiveen, että liputtomat Unitedin kannattajat eivät saapuisi Tukholmaan. Kaupungissa ei järjestetä yleisötapahtumaa, jossa voisi katsoa ottelua isolta näytöltä tai valkokankaalta.



Mestareiden liigan finaaliin Realin ja Juventuksen kannattajille on varattu molemmille 18 000 lippua.