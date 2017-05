Tšekki selkeytti Leijonien tietä jatkoon – Suomen voitto illan Sveitsi-pelistä pakottaisi Norjan ottamaan pisteitä Kanadalta

Urheilu

Tšekki ei antanut Ranskan yllättää jääkiekon MM-kisoissa vaan otti varman voiton lukemin 5–2.



Samalla Suomen asetelmat ovat hieman aiempaa selkeämmät. Ranska olisi kiusannut Leijonia tosissaan, jos Tšekki olisi kaatunut. Nyt toiveet ohenivat. Mahdollisuudet jatkoon isäntämaalla yhä on, mutta jatkopaikka vaatisi sekä Suomen että Norjan alavirettä loppukisoihin.



Ranska voi nousta kymmeneen pisteeseen, kun Suomella on tässä vaiheessa kasassa yhdeksän ja Norjalla kahdeksan pistettä. Ranskalla pelejä on jäljellä yksi, Suomella ja Norjalla kaksi.



Leijonien kohdalla vertailu käy näin ollen ensisijaisesti Norjaan. Sveitsin voittaminen varsinaisella peliajalla riittää Suomen jatkopaikkaan, jos Norja ei onnistu voittamaan Kanadaa maanantain kohtaamisessa viimeistään jatkoajalla.



Suomen suoralla voitolla ero Norjaan olisi neljä pistettä. Koska Suomi voitti keskinäisen pelin, pitäisi Norjan saada viisi pistettä jäljellä olevista otteluista. Se vaatii vähintään kaksi pistettä Kanadalta.



Jos Suomi voittaa Sveitsin jatkoajalla, Norja säilyttää mahdollisuutensa päätöskierrokselle ottamalla yhden pisteen Kanadalta.



Tappiolla Sveitsille Leijonien tie vaikeutuu huomattavasti ja Kanadalta on pakko ottaa vähintään kaksi pistettä, jos Norja pystyy voittamaan Valko-Venäjän.