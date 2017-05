HS seuraa: Leijonilla suurten panosten peli Sveitsiä vastaan, ottelu alkaa kello 21.15

Urheilu

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen kuudes alkusarjaottelu jääkiekon MM-kisoissa pelataan sunnuntai-iltana, kun vastaan asettuu Sveitsi. Ottelu alkaa kello 21.15.



Ottelu on äärimmäisen tärkeä Suomen jatkopelien kannalta. Voitolla paikka voi varmistua jo maanantaina Norjan ja Kanadan ottelussa.



Tappiolla Suomen kisojen päättyminen voi olla varmaa jo ennen päätöskierroksen Kanada-peliä. Todennäköisesti Suomi olisi vähintään pakkovoiton edessä.



Sveitsi on ennen illan ottelua 11 pisteessä. Suomella pisteitä on yhdeksän.



HS seuraa ottelun tapahtumia.



Suomen kokoonpano: Hyökkäysketjut:



Sebastian Aho – Valtteri Filppula – Mikko Rantanen



Mika Pyörälä – Joonas Kemppainen – Miro Aaltonen



Veli-Matti Savinainen – Tomi Sallinen – Antti Pihlström



Oskar Osala – Jani Lajunen – Markus Hännikäinen



Puolustajaparit:



Atte Ohtamaa –Julius Honka



Topi Jaakola – Ville Lajunen



Mikko Lehtonen – Juuso Hietanen



Joonas Järvinen – Lasse Kukkonen



Maalivahtina pelaa Joonas Korpisalo ja varalla on Harri Säteri.