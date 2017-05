Bratislavan kultaleijonien pistepörssihai palaa Liigaan

Urheilu

Jyväskylän JYP on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen keskushyökkääjä Jarkko Immosen kanssa. Seura tiedotti asiasta http://www.jypliiga.fi/2017/05/kuninkaan-paluu-jarkko-immonen-palaa-jypiin/ tänään verkkosivuillaan.35-vuotias Immonen on pelannut JYPissä viimeksi vuonna 2009, jolloin seura voitti Suomen mestaruuden.Immonen on voittanut Suomen maajoukkueessa maailmanmestaruuden Bratislavassa vuonna 2011. Hän voitti kisoissa sekä piste- että maalipörssin tehtyään tehot 9+3=12. Lisäksi Immonen valittiin all stars -kentälliseen. Finaalissa Immonen teki tärkeän 1–1-tasoitusosuman, kun Suomi voitti Ruotsi lopulta 6–1.Päättyneellä kaudella Immonen pelasi Sveitsin liigan Zugissa. KHL:ssä hän pelasi kuusi kautta. NHL:ssä Immonen pelasi New York Rangersissa 20 ottelua kausilla 2005–06 ja 06–07.