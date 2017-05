Urheilu

ja puolivälieriin pääsyn ratkaiseminen on aina hienompaa pelaamalla kuin katsomalla televisiota tai istumalla pariisilaisessa joenrantakahvilassa.Leijonille sopi silti erittäin hyvin, että Kanada kyykytti Norjaa ja turnaus jatkuu Kölnissä tai Pariisissa.Minskin MM-kisoissa 2014 jatkopaikan odottelu meni niin pitkälle, ettei osa pelaajista jaksanut pysyä television ääressä, vaan he menivät halliin katsomaan, pelastaako Sveitsi Leijonat jatkoon ottelussa Latviaa vastaan.Pelasti, ja Leijonien tie aukesi finaaliin asti.Pariisin MM-kisoissa tilanne ei ollut läheskään sama, vaikka jatkopaikka ratkesi taas ilman hikoilua.Suomen peli on ollut nousevaa, mutta kulmakerroin kaartuu ylöspäin sen verran loivasti, että Kanadan pika-apu kelpasi hyvin., että Kanada auttoi nyt, kun keskinäisessä ottelussa avustushalukkuus olisi voinut ikävästi rakoilla.Joku voisi sanoa, että näinhän tämän pitikin mennä. Ensin pelataan kuusi pakollista ottelua alta pois ja Kanadaa vastaan katsotaan B-lohkon lopullinen järjestys.Kuulostaa loogiselta, mutta Leijonien matkassa ei ole käynyt aika pitkäksi. Minään iltana ei ole voinut arvata, mitä sieltä tulee.Mukaan on mahtunut katastrofaalinen ottelu Ranskaa vastaan, ällistyttävä ensimmäinen erä Tšekki-pelissä ja vähintään yhtä kaamea sulaminen. Edes lumiukko ei sula tropiikissa sillä vauhdilla, millä Leijonat kutistuivat Tšekki-ottelun kolmannessa erässä.Norjaa ja Sveitsiä vastaan kaivautui esiin sisulataus ja Leijona-sydän. Jatkoaikavoitot kertoivat paljon ryhmän halusta pelata vielä lisää tässä turnauksessa.Ottelussa Kanadaa vastaan mitataan suomalaisten kykyä sietää vauhtia. Se on jo todistettu, että hitaaseen peliin Leijonat pystyy, mutta miten se kestää nikkarien kyytiä.