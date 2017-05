Leijonille tarjolla korkeintaan lohkon kolmossija – puolivälierävastus on joko Yhdysvallat tai Venäjä

Urheilu

Sveitsi voitti Tšekin 3–1 jääkiekon MM-kisoissa Pariisissa. Tulos tarkoittaa sitä, että Suomi voi nousta B-lohkossa korkeintaan kolmanneksi.



Kolmossija vaatisi kolmen pisteen voittoa Kanadasta illan kamppailussa, joka alkaa kello 21.15. Ilman sitä Suomi on lohkon neljäs.



A-lohkossa kärkijoukkueet ovat jo suorittaneet urakkansa. Lohkovoiton vei Yhdysvallat, joka kaatoi Venäjän 5–3 keskinäisessä ottelussa. Venäjän sijoitus on toinen ja Ruotsin kolmas.



Suomen puolivälierävastustaja tulee A-lohkosta. Ilman kolmen pisteen voittoa vastaan tulee lohkovoittaja Yhdysvallat. Jos Suomi kaataa Kanadan, vastustaja on Venäjä.



Lohkoneloseksi jääminen tarkoittaa varmuudella sitä, että Suomi matkustaa puolivälierää pelaamaan toiselle kisapaikkakunnalle Kölniin. Kolmossijalla matkustus on kiinni siitä, selviääkö Saksa jatkoon. Saksa kohtaa A-lohkon iltaottelussa Latvian.