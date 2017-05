Tommi Mäkinen kaipaa ralliautoihinsa vielä lisää suorituskykyä –”Sormi ei saa mennä suuhun”

Fakta

Portugalin MM-ralli



Kilpailu alkaa torstaina yleisöerikoiskokeella.



Varsinainen 18 erikoiskokeen kilpailu alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä Suomen aikaa.



Kilpailun kokonaispituus on 1 500 km, joista erikoiskokeita on 349,17 km.



Suomalaisista Markku Alén on voittanut rallin viisi kertaa ja Hannu Mikkola kolme kertaa.



Tuorein suomalaisvoittaja on Jari-Matti Latvala vuonna 2015.