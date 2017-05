Sebastian Aho oli Leijonien paras ja hänellä on suuri tulevaisuus edessään – HS arvioi Suomen pelaajat

Urheilu

Köln.

Maalivahdit

Puolustajat

Hyökkääjät

Leijonien turnaus Pariisissa ja Kölnissä päättyi neljänteen sijaan. HS arvioi joukkueen pelaajat.Aloitti turnauksen kakkosvahtina, mutta nousi ykköseksi ja pelasi hienon nollapelin puolivälierässä USA:ta vastaan. Sai nostettua vaikean alun jälkeen torjuntaprosentin yli 90:n.Leijonien valmennus ajoi sitkeästi Korpisaloa ykköstorjujaksi, mutta luisui pois kärkipaikalta. Monessa pelissä lipsahti helppo tai helpohko kiekko taakse. Sveitsi-pelin alusta tuli murheellinen.Jäi kolmosvahdiksi eikä pelannut turnauksessa.Peruspuolustaja, joka jätti hienoimmat temput muille ja luotti yksinkertaiseen peliin. Oli pulassa kiekon kanssa, mutta pelasi rohkeasti ja antoi sen mitä koneesta irtosi.Vaikea sanoa oliko tärkeämpi pelaaja joukkueen vain päävalmentaja Marjamäelle. Kenties yhtä merkityksellinen molemmille. Toi joukkueeseen henkeä, kokemusta ja valoi itseluottamusta. Pelillisesti kulkee rajapinnalla.Kovassa tempossa alkoi olla välillä kiire. Osasi pelata yksinkertaisesti, kun tilanne vaati. Välillä joutui pulaan alakerrassa.Kovissa vaikeuksissa omassa päässä, kun liikkuminen ei tahtonut riittää ja kiekon kanssa tuli vielä kiireempi. Sivuun ratkaisupeleistä.Pelasi tasaviisikoin ja ylivoimaa. Ei ollut enää laukaisutehokkuus samalla tasolla kuin parhaissa turnauksissaan. Alkoi olla vaikeuksia kamppailutilanteissa.Pelasi USA-ottelun lähes virheettömästi, mutta monissa peleissä liikkui riskirajoilla. Olisi saanut hakea laukaukselleen enemmän paikkoja. Hyvälle kudille olisi riittänyt kysyntää. Välillä turhan kova kiire kaukalossa.Alkusarjan ottelussa Kanadaa vastaan otti komeat kylkisukellukset Mitch Marnerin maalissa. Tuli muutenkin pari kertaa pelattua ulos melko näyttävästi. Onnistui silti paikkaamaan pahimmat hetket.Aloitti turnauksen pyörimällä kiekon kanssa kuin hyrrä ja hukkaamalla yhtenään kiekkoja. Oppi nopeasti ja suoraviivaisti peliään, jolloin vahvuudet tulivat paremmin esille. Taitava luistelija ja hyvä kiekon kanssa. Nousi jouk­kueen ykköspakiksi.Aloitti turnauksen kärkikentissä, mutta liukui katsomon puolella, kunnes sai kutsun takaisin. MM-kisat kertoivat, millainen matka on jäljellä ennen kuin paikka Torontossa voi aueta. Oli pehmeä kaksinkamppailuissa ja tuntui jäävän pelin ulkopuolelle.Katsokaa tätä miestä, jos haluatte tietää, mitä on itsensä likoon laittaminen. Joskus tulee taitovaje vastaan, mutta ei koskaan yrityksen puute. Joukkueen kolmanneksi paras pistemies. Oli halua ratkaista otteluita.Joukkueen ylivoimaisesti paras pelaaja. Suuri tulevaisuus edessään. Pystyi kamppailemaan ketä vastaan tahansa, oli rohkea, nopea, voitti kaksinkamppailut ja rakensi toistuvasti maalipaikkoja. Patrik Laine olisi voinut tehdä Ahon rinnalla kymmenen maalia. Sääli, ettei Laine lähtenyt mukaan.Kolmoskentän sentteri uhkasi hautautua ynna muut osastolle, kunnes teki JM Aaltosen kanssa upean maalin USA:ta vastaan. Toi Leijonat vielä peliin mukaan maalillaan Ruotsia vastaan. Yleispelaaminen oli kovin paljon perustavaraa.Liigassa erinomainen sentteri, mutta MM-vauhdissa vaikeuksissa. Johti nelosketjua, mutta hänen troikkansa pystyi hyökkäämään hyvin rajallisesti. Tosin ongelma koski myös koko joukkuetta.Nelosketjun puurtaja. Jaksoi yrittää ja luistella, mutta hieman rajalliset taidot jättivät hienoudet piiloon. Teki elintärkeän voittomaalin Norjaa vastaan heti jäähyltä päästyään. Läpiajon päättäminen kuului ehdottomaan ykköstasoon.Valittiin Liigan parhaaksi pelaajaksi, mutta MM-turnaus on jotain muuta. Tinkimätön joukkueelle pelaaja ja itsensä uhraaja. Tällä tasolla ei vain ole kovin helppo tehdä maaleja. Profiililtaan yleispelaaja, ja siinä kuului eturiviin.MM-turnaus paljasti karusti, millainen työmäärä Puljujärveä odottaa kesällä. Tästä pelitasosta on iso loikka Edmontonin kokoonpanoon. Hävisi lähes kaikki kaksinkamppailut ja hukkasi maalipaikkansa. Onneksi aika on Puljujärven puolella.Teki maalinsa Sloveniaa vastaan tyhjiin. Hyvä niin. Ei löytänyt sopivaa vaihdetta, jolla olisi pysynyt pelissä mukana ja pystynyt johtamaan ketjuaan.Taklaava, luisteleva ja hämmentävä Pihlström taisi jäädä jonnekin Helsingin ja Siperian välimaastoon. Yritti kyllä, kuten tekee aina, mutta saalis jäi alamittaiseksi. Peli näytti olevan takalukossa.Marjamäen kohuvalinta MM-kisoihin. Kiekkokansa odotteli JMA:n maalia. Sitä ei saatu, mutta vastineeksi tuli pari hyvin rakennettua maalipaikkaa. Ei Leijonien menestys jäänyt Aaltosesta kiinni. On turha jossitella valintaa yhtään enempää.Joukkueen parhaimmistoa, mutta odotukset olivat vielä vähän suuremmat. Niin taisivat olla mestarilla itselläänkin. Näytti kyllä monta kertaa, millaisilla oivalluksilla pitkä NHL-ura on luotu. Olisi kenties kaivannut rinnalleen toista kokenutta johtavaa pelaajaa.Pelasi viimeksi MM-kisoissa seitsemän vuotta sitten ja sai vihdoin uuden mahdollisuuden. Nelosketjun laidan vääntökone, mutta hyökkäyssuuntaan olisi saanut olla kaasua lisää. Pärjäsi kulmissa, mutta sieltä harvoin aukeaa maalipaikkoja.Komea tasonnosto viime vuoden MM-kisoista, joissa aloitti varamiehenä. Maalin edessä vahva ja tehokas, mutta laitojen lähellä menettää vielä liikaa kiekkoja. Johtaja-ainesta ja voi hyvin olla Leijona-joukkueen kapteenistossa hyvinkin pian.