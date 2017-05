Urheilu

seitsemännen kerran 2000-luvulla pelattava Veikkausliigan paikallisottelu HIFK:n ja HJK:n välillä on kasvanut omaan mittaluokkaansa kotimaisessa jalkapallossa.Loppuunmyydyissä otteluissa tunnelma on kasvanut poikkeukselliseksi, ja katsomoissa on näkynyt jopa enemmän jännitettä kannattajaryhmien välillä kuin kentällä joukkueiden välillä.Stadin derby tuo jalkapallokannattamisen kaduille, kun kannattajaryhmät marssivat stadionille. Jalkapallosta tietämättömät kaupunkilaiset ihmettelevät taas tiistaina, miksi tällaista sallitaan ja miksi poliisia tarvitaan mellakkavarusteissa.Marssit ovat yleisiä kokouksia, joita jalkapallokannattajilla on oikeus järjestää ja joiden turvaamisvelvollisuus on poliisilla. Poliisit suojelevat kannattajaryhmiä toisiltaan ja kaikkia sivullisia siinä samassa.derbyt ovat näkyvin osoitus isommasta trendistä Veikkausliigassa. Kannattajakatsomoissa ryhmien koot ovat kasvaneet.Kaudella 2015 Veikkausliigan 198 ottelussa oli raporttien mukaan 20 000 kannattajaa heille varatuissa katsomoissa. Viime kaudella määrä oli kasvanut 33 000 kannattajaan. Tiedot perustuvat seurojen turvaraportteihin.Kannattajaryhmiä on kiittäminen Veikkausliigan otteluiden aiempaa parempaa tunnelmasta.Ryhmien kasvu on pakottanut seurat satsaamaan turvallisuuteen. Otetaan esimerkiksi HJK:n kotistadion. On valvontakameroita, turvaverkkoja päädyissä ja turvahenkilöstöä on koulutettu.kannattajaryhmät ovat parhaimmillaan satojen henkilöiden kokoisia, mahtuu joukkoon mätiä omenia – osa hylkää normit.Poliisin ja Palloliiton tiedossa on lukuisia niin sanottuja metsätappeluita, joihin on osallistunut kannattajaryhmien jäseniä. Milloin täällä, milloin siellä. Videomateriaalia löytyy internetistä.Ahvenanmaan poliisi tutkii nyt joukkotappelua, johon osallistui tukholmalaisseura Hammarbyn ja HJK:n kannattajia. Hämeen poliisi tutkii törkeää pahoinpitelyä, jossa epäiltynä on HJK-kannattaja., että väkivaltaisuuksiin syyllistyy vain murto-osa kannattajista, jotka leimaavat kaikkia muitakin kannattajia.Ulkopuoliset voivat saada kuvan, että otteluissa ei olisi turvallista.Seuroille väkivaltaiset häiriköt ovat imago- ja turvallisuusongelma, ja pahimmillaan taloudellinen ongelma.Oman elämänsä huligaanien karsimiseen katsomoista on keinonsa. Kun Maarianhaminan ja Hämeenlinnan tapaukset selviävät oikeudessa, voivat järjestyksenvalvojat estää häiriköiden pääsyn katsomoihin aiemman häiriökäyttäytymisen perusteella.Väkivallan syitä analysoikoon psykologit ja sosiologit, taustalta löytynee vaikka mitä. Sillä välin häiriköt eivät ole tervetulleita katsomoihin.