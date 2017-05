Olli Määttä aloitti murskajaiset – Pittsburgh voiton päässä finaaleista

Toronto

Pittsburgh

Ice breakers in back-to-back games for Olli.

One of three so far this period for the @penguinshttps://twitter.com/penguins.#StanleyCuphttps://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash pic.twitter.com/AFX8wFXqHihttps://t.co/AFX8wFXqHi

https://twitter.com/NHL/status/866382207245537280