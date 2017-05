Urheilu

Nyt ei iso hätä yllättänyt – Hollannin Dumoulin tarrasi vahvalla otteella Giron voittoon

Pyöräilyn

Dumoulin

When you've gotta go... you've gotta go... Natural break woe for Tom Dumoulin in stage 16 of the #Giro100https://twitter.com/hashtag/Giro100?src=hash pic.twitter.com/IPP7AJQP15https://t.co/IPP7AJQP15 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/Eurosport_UK/status/867018819612532743

A day to quickly forget! Good legs, but very dissapointed that I lost 2 min because nature called... — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/tom_dumoulin/status/867071747710955521

Torstaina