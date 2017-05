Urheilu

Arsenalin keskikenttäpelaaja: Edes Englannin cupin voitto ei poista seuran tuskaa

Valioliiga-seura Arsenalin keskikenttäpelaaja Alex Oxlade-Chamberlainin mukaan voitto Englannin cupin finaalissa lauantaina ei poista Arsenalin tuskaa Mestarien liigan paikan menettämisestä.



Englannin maajoukkueen keskikenttäpelaaja Oxlade-Chamberlain, 23, on ehdolla avauskokoonpanoon, kun Arsenal kohtaa Chelsean Englannin finaalissa, joka voi jäädä päävalmentaja Arsene Wengerin viimeiseksi seuran edustusjoukkueen johdossa.



Arsenal menetti paikan Mestarien liigassa ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen.



”Tämä kausi on ollut outo. Päätimme kautemme 75 pisteeseen, joka toisina vuosina olisi ehkä riittänyt toisenlaiseen tulokseen”, Oxlade-Chamberlain sanoi.



”Ajat muuttuvat, ja kärkijoukkueiden pitää kehittyä. Epäonnistuimme siinä tänä vuonna, ja siksi putosimme kärkinelikosta.”



Oxlade-Chamberlainin mukaan kausi olisi hienoa päättää menestyksekkäästi, mutta siitäkin huolimatta joukkuetta kalvaa sarjasijoitus.



”Emme voi piiloutua siltä tosiasialta, ja se pitää hyväksyä.”



Oxlade-Chamberlainilla on edessään sopimuksensa viimeinen kausi ja hän kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin tulevaisuudestaan. Liverpool FC, Everton ja molemmat Manchesterin joukkueet ovat tiettävästi kiinnostuneita hänestä.



Median mukaan Oxlade-Chamberlain on ollut ollut tyytymätön peliminuutteihinsa, joita hän on saanut Wengeriltä tällä kaudella.



”En ole puhumassa täällä tulevaisuudestani, vaan Englannin cupin finaalista”, hän vastasi.



”Sillä asialla ei ole mitään tekemistä finaalin kanssa.”



Southamptonin akatemian kasvatti toipui ajoissa takareisivammastaan, ja on pelikuntoinen finaalissa.



Oxlade-Chamberlainilta jäi väliin Arsenalin vuoden 2014 finaalivoitto Hull Citystä loukkaantumisen takia ja seuraavana vuonna hän oli jälleen vaivaisena penkillä, kun Arsenal voitti finaalissa Aston Villan.



”Kauden 2014 finaalin jääminen väliin harmitti valtavasti, koska minulla olii suuri rooli kilpailussa sillä kaudella”, hän sanoi.



Kun Wenger on siirtynyt käyttämään kolmen topparin linjaa, saattaa Oxlade-Chamberlain menettää paikan oikealla laidalla laitapakki Hector Bellerinille, joka on puolustavampi pelaaja kuin englantilainen.



”Tällaista se on suurseurassa”, Oxlade-Chamberlain sanoi.