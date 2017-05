Urheilu

Sinivalkoisia onnen kyyneliä

Ihan järjettömän paljon.



Niin paljon kulta ja pronssi naisten joukkuevoimistelun MM-kisoissa merkitsevät Suomen voimistelulle. Helsingin jäähallissa piti korvia huumaavaa meteliä 7 600 fania, monet vasta pieniä voimistelijoiden alkuja, jotka pääsivät seuraamaan esikuviensa onnistumisia aitiopaikalta.



Upea menestys saa taatusti pienet voimistelijat innostumaan joukkuevoimistelusta entisestään. He haluavat kokea saman, päästä vielä itse seisomaan palkintopallille huutomyrskyn keskelle. Mitalit tuovat arvokasta nostetta lajille.



Suomalaisjoukkueiden ilo ja onnen kyyneleet tarttuivat paitsi pieniin faneihin, myös suurempiin. Tunnelma Helsingin jäähallissa oli käsinkosketeltavan upea.



Suomi hallitsee joukkuevoimistelua nyt niin naisissa kuin junioreissa. Sinivalkoisen menestyksen takana on monta syytä: voimistelu on suosittu harrastus, Voimisteluliitto on panostanut joukkueiden olosuhteisiin ja Suomessa on koulutettuja ammattivalmentajia.



Minettien kulta ja OVO Teamin hopea junioreiden kisoissa tarkoittavat sitä, että Suomella on myös tulevina vuosina erinomainen mahdollisuus menestyä naisten kisoissa. Sinivalkoisia onnen kyyneliä voi olla luvassa vielä paljon lisää.