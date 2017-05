Urheilu

Urheilujärjestö Valo joutuu palauttamaan opetusministeriölle jättisumman saatuja avustuksia

Urheilujärjestö Valo joutuu palauttamaan lähes kaksi miljoonaa euroa saamiaan avustussummia opetus- ja kulttuuriministeriölle.



Ministeriöllä on käytössään mahdollisuus periä avustuksia valtionavustuslain nojalla ja nyt se käyttää sitä. Tarkastuksen kohteena oli 24 erityisavustuskohdetta, joista kertyi yli 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi oli 3,36 miljoonan euron yleisavustus.



Takaisin perittävää kertyi 2,6 miljoonaa, mutta ministeriö kuhtuullisti loppusummaa 30 prosentilla 1,75 miljoonaan euroon. Loppusummaan sisältyvät myös korot.



Valo ei ole yksin tässä tilanteessa, vaan ministeriö perii myös Suomen olympiakomitealta rahaa takaisin.



Tarkastus koskee pääosin Valon tekemiä hakemuksia vuodelta 2014. Ministeriö antoi Valolle tiedon asiasta etukäteen ja kuuli asianosaista.



Opetus - ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto korostaa, että näin iso takaisin perittävä määrä on avustuksen saajalle vakava viesti siitä, että avustusten käytössä ja avustusehtojen noudattamisessa on ollut puutteita.



Ministeriö tehostaa avustusten hakemisen valvontaa laajemminkin.