Liigan ja Telian miljoonasopimus on joululahja myös kiekkoilijoille, pettääkö palkkamaltti? ”Moni hyvä pelaaja jää nyt Suomeen”

http://www.hs.fi/talous/art-2000005231988.html

uusi mediasopimus teleyhtiö Telian kanssa on monivuotinen joululahja myös pelaajille.Telia ja Liiga julkistivat neljä viikkoa sitten tehneensä kuusivuotisen sopimuksen Liigan tv-oikeuksista.Jo vielä tämän vuoden voimassa olevaa Sanoma-sopimusta pidettiin jääkiekkoliigalle lottopottina. Sen arvoksi on arvioitu vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa.Telia nokitti kuitenkin Sanoman sopimuksen selvästi.”Paljon onnea Liigalle. Siellä on tehty paljon hyvää työtä”, Jarmo Saarela sanoo.Saarella on hyvä syy kehua Liigaa, sillä uuden sopimuksen tulot pulskistavat hänen edustamiensa pelaajien kukkarossa.Suomen hallituksen maan kansalaisille toitottama palkkamaltti voi pettää, sillä seurat kilpailevat parhaista pelaajista kuumeisesti.”Telian ja Liigan sopimus on pelaajille merkittävä asia”, Saarela toteaa.”Tv-tuloilla on jo nyt ollut merkittävä rooli seurojen budjeteissa, ja uuden sopimuksen myötä se korostuu, koska sopimuksen arvo miltei kaksinkertaistuu”, Saarela perustelee.Saarelalla on liki 20 vuoden kokemus liigapelaajien asioiden hoitamisesta. Hänen uransa aikana palkat ovat nousseet selvästi uusien mediasopimusten myötä ja vuonna 2009, jolloin pelaajien vakuutusmaksut putosivat merkittävästi.Seurat käyttivät silloin suuren osan säästämistään vakuutusrahoista pelaajien palkkoihin.sopimus paitsi tukevoittaa seurojen taloutta, antaa myös pelaajille selkänojaa neuvotteluihin.Seurat eivät voi ainakaan hetkeen ehdottaa palkkojen pudottamista, sillä ne saavat tv-rahaa merkittävästi enemmän kesästä 2018 lähtien, kun uusi tv-sopimus astuu voimaan.Selvää on, että rahakkaamman mediasopimuksen myötä kotimaisen jääkiekkoliigan kilpailukyky paranee esimerkiksi Sveitsin ja Ruotsin sarjoja vastaan.”Moni hyvä pelaaja jää nyt varmasti Suomeen, toisaalta NHL:stä palaavia pelaajia on helpompi houkutella tulemaan suoraan liigaan.”SM-liigan pelaajat ovat jo nyt omassa palkkaluokassaan suomalaisessa urheilussa. Parhaat pelaajat tienaavat yli 300 000 euroa kaudessa, kun Liigan keskipalkka on 80 000 euron tienoilla.