Urheilu

Urheilusanomien nimi vaihtuu Urheilulehdeksi

Viime viikolla kerrottiin, että Urheilusanomat ja Urheilulehti yhdistyvät yhdeksi lehdeksi heinäkuussa. Nyt uuden lehden nimi on päätetty, ja se on 6. heinäkuuta alkaen Urheilulehti.



Lehden sisällöstä vastaa Ilta-Sanomien ja Urheilusanomien yhteistoimitus.



”Urheilun uusi superbrändi saa kodin Ilta-Sanomista”, Ilta-Sanomien kustantaja Tapio Sadeoja totesi tiedotteessa viime viikolla.



Urheilusanomien tai Urheilulehden lukijoilta muutos ei vaadi toimenpiteitä. Urheilulehti ilmestyy nykyisessä muodossa kesäkuun loppuun saakka, ja tilaukset muuttuvat sen jälkeen automaattisesti uuden tuotteen tilauksiksi.



Urheilulehti on ilmestynyt vuodesta 1898 lähtien. Urheilusanomat syntyi vuonna 2013 – aiemmin lehden nimi oli Veikkaaja. Sanoma osti vuonna 2002 Veikkaajan Veikkaus Oy:ltä.



HS kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Urheilusanomat.