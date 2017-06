Murray voittoon Ranskan avoimissa, Del Potro etsi oikeita sanoja itkevälle kilpakumppanilleen

Skotti

Ranskan

Juan Martin del Potro comforts Nicolas Almagro after he breaks down on court at #FrenchOpenhttps://twitter.com/hashtag/FrenchOpen?src=hash https://t.co/DJDPcTaorJhttps://t.co/DJDPcTaorJ pic.twitter.com/Tf0Dqa0XD8https://t.co/Tf0Dqa0XD8

https://twitter.com/MirrorSport/status/870319297452814336