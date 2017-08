Kaksinkertainen maailmanmestari Matti Suur-Hamari pääsee kisaamaan maailmancupissa kotiyleisön eteen – ”Siitä olen innoissani”

Urheilu

Kaksinkertainen maailmanmestari Matti Suur-Hamari pääsee kisaamaan maailmancupissa kotiyleisön eteen

Matti Suur-Hamarilla on edessä tärkeä lumilautakausi. Maaliskuussa edessä siintävät paralympialaiset Etelä-Korean Pyeongchangissa, ja niiden vuoksi kilpailuja on tiedossa hieman normaalia enemmän.



”Kesään on kuulunut paljon treeniä. Oli hieno päästä heti toukokuun alusta terveenä aloittamaan treenaaminen. On saanut paljon treenata ja saanut paljon irti. Nälkä on suuri”, Helsingissä kesän harjoitellut Suur-Hamari sanoo.



Paracrossissa alaraaja-amputoitujen sarjassa kilpailevan Suur-Hamarin kilpailukausi on alkamassa marraskuussa. Maailmancupin avaukseen Uuteen-Seelantiin hän ei lähde, vaan keskittyy vielä siinä vaiheessa harjoitteluun.



Viime viikolla Suur-Hamari oli Sveitsin Saasfeessa laskemassa.



”Nyt kun leirityskausi lähti käyntiin, käydään parin viikon välein vähän lumella laskemassa. Siitä tahti kiihtyy marraskuuta kohti.”



Kotimaassa laskijat pääsevät harjoittelemaan 6. lokakuuta alkaen, jolloin Ruka avaa rinteensä. Suur-Hamarinkin suunnitelmissa on viettää alkukausi Kuusamossa.



”Yksi hieno ja iso juttu maailmancup-kalenterissa, että Suomessa Pyhätunturilla on kisa joulukuun alussa. Siitä olen innoissani. Tämä on ”, Suur-Hamari sanoo.



Kisakausi alkaa Euroopasta ja jatkuu sen jälkeen Pohjois-Amerikkaan. Paralympialaisissa kilpaillaan maaliskuussa.



Suur-Hamarilla ei ole vielä uraltaan paralympiamitalia. Hän menetti vasemman jalkansa liikenneonnettomuudessa vuonna 2009 ja debytoi maailmancupissa kaudella 2013–14. Sotšissa vuonna 2014 hän oli yhdestoista.



Seuraavana vuonna Suur-Hamari voitti maailmanmestaruuden, jonka uusi tämän vuoden alussa. Lisäksi Suur-Hamari voitti vuonna 2016 X Gamesin paracrossin.



Paralympiatavoitteet on Suur-Hamarin mukaan asetettu, mutta ääneen Suur-Hamari ei niitä lausu. Aiemman menestyksen perusteella on helppo arvioida, että kovin vähään laskija ei tyydy.



”Sanotaan näin, että kisa kerrallaan ja nautitaan laskemisesta, kisaamisesta ja treenaamisesta. Haluan nauttia, joka päivästä mitä teen. Uskon, että ne tulokset näkyy”, Suur-Hamari sanoo.