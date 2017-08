Patrik Laineen entinen joukkuekaveri johtaa Vierumäen ammattilaiskisaa – taskussa jo kolme ammattilaiskisan voittoa tältä kaudelta

Urheilu

Patrik Laineen entinen joukkuekaveri johtaa Vierumäen ammattilaiskisaa – taskussa jo kolme ammattilaiskisan vo

Sami Välimäki

Ei

Välimäki

Välimäki

Juttua korjattu 4.8. kello 21.20. Poistettu jutusta virheellinen lause, jonka mukaan Gecko-ammattilaiskiertueen voitto olisi ollut ensimmäinen kerta, kun suomalainen amatööri on voittanut ammattilaiskisan.