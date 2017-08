Renaud Lavillenie haluaa jo unohtaa Rion palkintojenjaossa buuauksen takia valuneet kyyneleet – ”Se on ollutta ja mennyttä”

Urheilu

Renaud Lavillenie haluaa jo unohtaa Rion palkintojenjaossa buuauksen takia valuneet kyyneleet – ”Se on ollutta

Aika

Kommenttinsa

Rion

Valmistautuminen

Vuoden

Suomesta

Miesten seiväshypyn karsinta käydään sunnuntaina. Loppukilpailu on tiistaina.