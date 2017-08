Urheilu

José Mourinho haluaa Gareth Balen: ”Jos hän on lähtöportilla, yritän olla toisella puolella vastassa”

Englannin

Bale

Supercupin finaali Real Madrid–Manchester United tiistaina 8.8. kello 21.45. Ottelu näkyy suorana Yle TV1:llä ja Viasat Jalkapallo HD:llä.