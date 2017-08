Ammattipyöräilijä loukkaantui kummallisessa onnettomuudessa veljensä polttareissa: ”Vesi ei selvästikään ollut riittävän syvää hyppäämiseen”

Urheilu

Ammattipyöräilijä loukkaantui kummallisessa onnettomuudessa veljensä polttareissa: ”Vesi ei selvästikään ollut

Walesilainen

Kovan onnen

I'll be back , when I don't know, but I'll be back 👊🏻 https://t.co/PwU0l8Igjzhttps://t.co/PwU0l8Igjz — Luke Rowe (@LukeRowe1990) 8. elokuuta 2017 https://twitter.com/LukeRowe1990/status/895006098704543746