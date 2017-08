Shefki Kuqin tie Suomeen alkoi pakomatkalla sodan jaloista, sittemmin hänestä tuli jalkapallon kulttipelaaja ja kohuvalmentaja

Urheilu

Shefki Kuqin tie Suomeen alkoi pakomatkalla sodan jaloista, sittemmin hänestä tuli jalkapallon kulttipelaaja j

Kolme

ja puoli vuotta Shefki Kuqi http://www.hs.fi/haku/?search-term=shefki+kuqi on hämmentänyt Suomessa jalkapallovalmentajana yleisöä, pelaajia, valmentajia, erotuomareita ja mediaa. Ennen hänet tunnettiin rymistelevänä voimahyökkääjänä, joka periksi antamattomalla asenteella ja nöyrällä työnteolla raivasi tiensä Englannin ylimpien jalkapallosarjojen pitkäaikaiseksi maalintekijäksi ja Suomen jalkapallomaajoukkueen kulttihyökkääjäksi, kannattajien suosikiksi.Viime vuosina hän on valmentajana tullut tunnetuksi ruutitynnyrinä, joka on säälimättä lytännyt muun muassa suomalaista jalkapallokulttuuria, pelaajien asennetta ja erotuomarien taitoja. Käytös on ymmärrettävästi herättänyt hämmennystä.Kuqi potki juomapulloja kentän laidalla ja hyppi aitojen yli Tapiolassa FC Hongan päävalmentajana, paiskoi ovia Myyrmäessä PK-35 Vantaan päävalmentajana ja esitti salaliittoteorioitaan HIFK:n suosimisesta Inter Turun päävalmentajana. Samalla rakoilivat ystävyyssuhteet ulkomaisiin ystäviin, joita hän oli pyytänyt avukseen Suomeen.

”Olen

pyrkinyt tuomaan kulttuuria. Moni luulee, että vedän roolia, kun puen puvun ja kravatin peliin. Se on kunnioitusta seuraa ja tapahtumaa kohtaan. Minua käy sääliksi vastustajat, joilla on valmentaja sortsit ja sandaalit jalassa.””Täytyy olla rehellinen. Tietyille pelaajille tämä on vain hobby. Tämä on se tilanne. Täytyy mennä vain eteenpäin.””Ollaanko me tultu tänne huutamaan vai pelaamaan futista? Tuomaritoiminta on ollut sur­keaa joka pelissä.”Edellä mainitut ovat sitaatteja Helsingin Sanomien jutuista kolmen viime vuoden ajalta. Paljon on sattunut ja tapahtunut.Nyt palava raivo on tukahdutettu. Inter Turun puheenjohtaja Stefan Håkans http://www.hs.fi/haku/?search-term=stefan+hakans poisti hapen tulelta, kun hän antoi viime viikolla potkut Kuqille. Ne olivat Kuqin lyhyen valmennusuran ensimmäiset.Sattumalta reilu viikko myöhemmin ilmestyy Kuqin elämäkerta. Se osin selittää Kuqin käyttäytymistä ja julkisuuskuvaa valmentajavuosina.

Kuqin

Sama

elämän avainkokemus on hänen perheensä pako Kosovon sodan jaloista Suomeen. Kuqin kertomus matkasta Suomeen on yksityiskohtaisuudessaan ja ahdistavuudessaan vetävää luettavaa.”Oli jo puolipäivä junan saapuessa Belgradiin. Jokainen meistä muisti kristallinkirkkaasti isän ohjeet: ei saa lausua sanaakaan, ettei kukaan äkkäisi meitä Kosovon albaaneiksi.”Matka sitoo jo entuudestaan vahvat perhesiteet entistäkin lujemmiksi.Suomessa perhe ja Kuqi etsivät pakomatkan jälkeen paikkaansa. Kuqi on 13-vuotias teinipoika, kun hän kokee jalkapalloelämänsä ensimmäisen pettymyksen. Mikkelin Palloilijoiden joukkue ei huoli häntä joukkueeseensa.Kuqi ottaa pallon kainaloonsa ja haistattaa pitkät MP:lle. Hän vannoo, että he katuisivat vielä päätöstään.”En ollut kovin taitava pallon kanssa, mutta varmasti riittävän taitava, ja olin sitä paitsi isompi, vahvempi ja nopeampi kuin ne muut. Ja oppisin kyllä taitavammaksikin, jos vain saisin mahdollisuuden.”pettymysten kaava toistuu usein Kuqin jalkapallouralla. Jos hän ei koe saavansa arvostusta tai riittävästi peliaikaa, Kuqi pakkaa nopeasti tavaransa ja etsii uuden paikan. Hänen ainut tavoitteensa jo Veikkausliigan vuosina oli Englannin Valioliiga.

Kuqi on valmis tekemään enemmän työtä jalkapallouransa eteen kuin muut ja olemaan kovemmassa kunnossa kuin vastustajat ja kanssapelaajat.Valioliiga-seura Blackburnissa kuntovalmentaja ihmettelee, miksi Kuqi ei mittausten mukaan näytä antavan kaikkeaan. Kuntovalmentaja testaa Kuqia eri tavoin sen jälkeen.”Meikäläinen juoksi ja juoksi, mutta käppyrä ei noussut punaiselle tasolle lopultakaan. Mun kroppani toimi ilmeisesti vähän eri lailla kuin muilla. Tiesin olevani hyvässä tikissä, ja fysiokin tajusi sen.”Suomessa Kuqi raivasi tiensä aladivisioonasta lopulta Suomen menestyneimpään seuraan, Helsingin Jalkapalloklubiin. HJK:n Mestarien liigan saaga on moneen kertaan kerrottu, mutta se on Kuqinkin kertomana edelleen sykähdyttävä.

Maajoukkueajoista

Kuqia on jäänyt painamaan se, miten häntä on mediassa syyllistetty.Maaliskuussa 2005 Kuqilla oli ottelun viime hetkillä mahdollisuus viedä Suomi 4–3-johtoon Tšekkiä vastaan, mutta Petr Cech http://www.hs.fi/haku/?search-term=petr+cech torjui puskun, ja hetkeä myöhemmin Suomi päästi maalin.”Kaikki oli kuin pahaa unta. Kukaan ei sanonut sitä ääneen, mutta kuulin korvissani: Shefki, sä petit meidät.”Helsingin Sanomat kirjoitti ”Voi Kuqi minkä teit”.”Jutussa ennettiin ymmärtää, että mun takiani [päävalmentaja] Antti Muurinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=antti+muurinen sai potkutkin. Mä olin toimittajan mielestä syypää kaikkeen. Ja niin tuntui ajattelevan moni muukin. Sellaista on maalintekijän elämä.”

Kuqi

Lopulta

Sama toistui viisi vuotta myöhemmin.”Hyökkääjä Shefki Kuqin huono tilannetaju sinetöi päävalmentaja Stuart Baxterin http://www.hs.fi/haku/?search-term=stuart+baxterin lähdön jalkapallomaajoukkueesta. Jos Kuqi ei olisi rynninyt Jari Litmasen http://www.hs.fi/haku/?search-term=jari+litmasen tavoittelemaan palloon, Litmanen olisi lähes varmasti tehnyt maalin, joka olisi jäänyt voitto-osumaksi Unkaria vastaan”, kirjoitti HS pari kuukautta Baxterin potkujen jälkeen.Taas oli rymistelevä Kuqi syypää.sanoo, ettei Suomessa aina ymmärretty mitä maailman futiskartalla tapahtuu. Suomessa ymmärrettiin kuitenkin, miten arvostettu ja kova maalintekijä Kuqi oli Englannissa.Englannin Valioliigassa Kuqi pelasi 50 ottelua ja teki seitsemän maalia. Mutta ennen kaikkea Englannin Mestaruussarjan 287 ottelua ja 79 maalia herättävät kunnioitusta.Kuqista tuli journeyman, kiertolainen, joka meni sinne missä tarvittiin kulloinkin maalintekijää. Iso-Britanniassa hän edusti yhtätoista eri seuraa.Kuqi pitää elämäkerrassaan suurimmat tunteensa itsellään eikä paljasta niitä. Teot kertovat kuitenkin omaa kieltään.Jos valmentaja ei häntä kunnioita tai arvosta, hän tekee sen tiettäväksi. Yhteenottoja valmentajien kanssa riittää. Mika Wickströmin http://www.hs.fi/haku/?search-term=mika+wickstromin kirjoittama elämäkerta ei ole siloteltu kertomus Kuqin urasta eikä täysin valkopesty tarina, vaikka Kuqi saakin aina viimeisen sanan. Voisi sanoa, että paljon jää myös kertomatta valmennusvuosista.Kirja vyöryttää lukijan eteen valtavan määrän eri henkilöitä, pelaajia ja valmentajia. Näiden henkilöiden näkemyksiä ei kirjassa kuulla, sillä minä-muodossa kerrottu tarina on Kuqin subjektiivinen kertomus hänen urastaan.Tarina päättyy menossa olevan veikkausliigakauden alkuun.Kuqi myöntää erheensä. Hän on käynyt Suomessa liian kuumana ja vaatinut enemmän kuin mihin pelaajat todellisuudessa pystyivät. Hän oli palannut huipulta toiseen maailmaan ymmärtämättä heti eroa. Valmentajanakin hän on raakile.

Mika Wickström: Shefki Kuqi - Kosovon härkä. Tammi. 244 sivua.

Vaikka Kuqin uran käänteet tunteekin, unelman Valioliiga-uran toteutumisesta hänelle suo mielihyvin, kun se lopulta koittaa. Peliuran jälkeen Kuqi vierailee vielä kerran Newcastlessa, johon hän pääsi uransa lopussa. Fanit rupeavat laulamaan Kuqin nimeä.”Yhtäkkiä ilmestyimme suurelle valotaululle, fanit aloittivat heti hoilaamisensa. Taas yritin selittää tyttärelle, mistä oli kyse.”Se käy selväksi, että Kuqi teki kaiken futiksen ehdoilla. Hän halusi nähdä, kuinka pitkälle Vushtrrin kylästä ja Kangasniemeltä pääsi. Newcastlen fanien lauluihin, St. James Parkin valotaululle, Englannin mestaruussarjaseura Ipswichin fanien tarinoihin, Olympiastadionin Pohjoiskaarteen fanien suosioon.