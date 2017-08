Urheilu

Toimiko FC Barcelonan entinen pakki huumejärjestön kilpimiehenä?

FC Barcelonan

Yhdysvaltain

Korjattu: 19.02 Rafa Marquezia epäillään kilpimiehenä toimimisesta. Aiemmin jutussa sanottiin, että Marquez on toiminut kilpimiehenä. Tuomioita tapauksesta ei ole kuitenkaan vielä jaettu.