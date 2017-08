Suomen triathlontähti taisteli ja pettyi Ranskan rajussa kilpailussa – ”Tuntui kuin joku löisi puukolla vatsaan”

Fakta

5 000 nousumetrin klassikko



Embrunman on Ranskan Alpeilla sijaitsevassa Embrunissa järjestettävä täyden matkan triathlonkilpailu.



Kilpailun pyöräilyosuudella osallistujat kiipeävät muun muassa tämänvuotisesta Ranskan ympäriajosta tutun, 2 300 metriin kohoavan Col d'Izoardin solan yli.



Pyöräilyosuudella nousua on kaikkiaan 5 000 metriä.



Embrunmania pidetään yhtenä kaikkein kovimmista triathlonkilpailuista. Sitä on järjestetty 1980-luvulta alkaen.