Urheilu

Takamies Rannikolla mielenkiintoinen asema, saa päättää itse tuleeko valituksi EM-turnaukseen vai ei

Suomen

Kokeneen

Yleensä

Paitsi

Dettmann

Koripallon EM-turnaus käynnistyy 31. elokuuta. Suomi kohtaa avausottelussaan Ranskan Helsingin alkulohkossa.