Edmonton teki taas jättisopimuksen, rahaa palaa yli 60 miljoonaa euroa

Edmonton

Keskushyökkääjä

The #Oilershttps://twitter.com/hashtag/Oilers?src=hash have signed Leon Draisaitl to an eight-year contract extension with an AAV of $8.5 million: https://t.co/33JNhg5WQbhttps://t.co/33JNhg5WQb pic.twitter.com/6U7qiKVvWhhttps://t.co/6U7qiKVvWh

https://twitter.com/EdmontonOilers/status/897880698429685760