Serie A -kauden kovin tavoittein aloittava maajoukkuetoppari Sauli Väisänen sai Italiassa aplodit laulamisestaan – ”Ihan hauska setti”

Serie A -kauden kovin tavoittein aloittava maajoukkuetoppari Sauli Väisänen sai Italiassa aplodit laulamisesta

jalkapallomaajoukkueen toppari Sauli Väisänen http://www.hs.fi/haku/?search-term=sauli+vaisanen vastaa hyväntuulisena puhelimeen uudessa kotimaassaan Italiassa. Puolustajan iloisuudelle on syynsä – sen verran hyvin hänellä on viime viikkoina mennyt.23-vuotias helsinkiläinen siirtyi AIK:sta Italian pääsarjan Serie A:n tulokasjoukkueeseen Società Polisportiva Ars et Labor 2013:een eli SPAL:iin heinäkuussa kesken Ruotsin sarjakauden. Sopimuksen pituus on 3+1 vuotta.Väisänen on jo ehtinyt leireillä ferraralaisseuran mukana vuoristossa, harjoitella kovaa ja pelata ennakkoluulottomasti kivikovaan sarjaan valmistavissa otteluissa.”Alku on ollut aika sellainen, mitä odotinkin, mutta pelillisesti on mennyt omalta osalta jopa hieman paremmin, mitä osasin odottaa. Olen ehkä jopa ylittänyt odotuksia, joten oikein hyvin on mennyt”, Väisänen kertoo HS:lle.on harpannut nopeasti porras kerrallaan Italian viitostasolta Serie D:stä saapasmaan pääsarjaan. Seura pelasi Serie D:ssä vielä vuonna 2013.”Emme ole ainakaan minun aikanani asettaneet koko joukkueen tavoitetta, mutta uskon sarjapaikan säilyttämisen olevan joukkueen ykköstavoite”, Väisänen arvelee.Entä omat tavoitteesi?”Ennen kuin tulin tänne, niin asetin aika maltilliset ja rauhalliset tavoitteet itselleni. Nyt kun täällä on ollut jonkin aikaa, keskustellut asioista ja nähnyt pelin sekä vastustajien tason treenipeleissä, niin kyllä minä lähden heti ensimmäisellä kaudellani tavoittelemaan avauksen paikkaa”, Väisänen vastaa.”Jos valmentaja luottaa ensimmäisissä peleissä vähän kokeneempiin kavereihin, niin ei siinä mitään, mutta kyllä minä lähden taistelemaan avauksen paikasta, ja asetan henkilökohtaiseksi tavoitteekseni sen.”

