Urheilu

Jalkapallovaikuttaja Pertti Alaja on kuollut – Palloliiton puheenjohtaja luotti aina ”korkeampien käsien voima

Suomen

Alaja

Jalkapallo

Etu-Töölössä

Suomen

Alajan

Kansainvälisissä

Fifaa

Pertti Alajalla