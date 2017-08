Urheilu

Urheilumaailma järkyttyi Barcelonan terrori-iskusta – jalkapallotähti Lionel Messiltä painokas viesti

Monet

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia.https://www.instagram.com/p/BX57aOGFoWa/ Henkilön Leo Messi (@leomessi) jakama julkaisu 17. 08ta 2017 klo 11.34 PDT

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17. elokuuta 2017 https://twitter.com/Cristiano/status/898230216568569861

Tenniksen

Barcelonan