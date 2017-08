Urheilu

Ojansivun syötöt voiton avaimena – ”Harjoituspelit ovat minulle vaikeita, kun puuttuu adrenaliinia”

Sastamala.

Ottelun

Avauserä

Neljännessä

Sastamalassa

Suomen ja Slovakian ottelu lauantaina alkaa Sastamalassa kello 14.